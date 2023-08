Zo’n 53 ton afval opgeruimd in centrum Amsterdam na Canal Parade

Schoonmakers hebben in de nacht van zaterdag op zondag zo’n 53 ton afval opgeruimd, na de Canal Parade. Dat zegt een woordvoerder van de gemeente. Vorig jaar was het nog 66 ton. “Er lagen dit jaar minder flessen op straat en er lag minder glas”, aldus de woordvoerder.

De schoonmakers zijn de hele nacht bezig geweest. Ook in de ochtend is er nog geveegd. De Amsterdamse grachten waren zondag juist viezer dan voorgaande jaren, zegt een woordvoerder van Waternet, dat het waterbeheer in Amsterdam en omstreken verzorgt. Ze vergelijkt het met de dag na Koningsdag. Wat opviel is dat er dit jaar veel partytenten in en rond het water lagen. Deze waren opgezet omdat het zaterdag regende. Medewerkers van Waternet zijn zondag bezig met het schoonmaken van de grachten. “Wat vandaag niet lukt, wordt morgen opgeruimd.”

Pride Amsterdam liet zondagochtend weten terug te kijken op een “buitengewoon soepel en gemoedelijk” verlopen botenparade. “Het was overal gezellig druk en de regen heeft de pret niet gedrukt.” Wel was het wat minder druk dan voorgaande jaren. De woordvoerder van de organisatie hoopt zondag nog op een “spetterende afsluiting” van de week tijdens de zogenoemde Closing Party op de Dam.

Hij hoopt dat het zondag in de middag en avond tijdens het eindfeest niet opnieuw gaat regenen. “Maar inmiddels is ook wel bewezen dat poncho’s het goed doen en het weer mensen er niet van weerhoudt te komen”, zegt de woordvoerder. Zaterdag waren de uitgedoste toeschouwers toegerust met onder meer poncho’s, regenjassen en paraplu’s. Het publiek kon onder opgezette partytenten schuilen. De sfeer in de stad was volgens de organisatie “fantastisch”.