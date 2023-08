Barbie trekt een miljoen bezoekers in Nederland

Barbie blijft een hit in de Nederlandse bioscopen. De film heeft sinds de release op 19 juli een miljoen bezoekers getrokken, laat filmstudio Warner Bros. maandag weten. De miljoenste bezoeker werd maandag in Kinepolis Jaarbeurs Utrecht verrast met een paar Barbie-cadeautjes.

Barbie bracht in Nederland tot nu toe 11 miljoen euro op. De film passeerde zondag internationaal de grens van een miljard dollar. Regisseur Greta Gerwig is de eerste vrouw die dat is gelukt.

Hoofdpersonage Barbie, gespeeld door Margot Robbie, komt er in de film achter dat er naast haar Barbie-land een ├ęchte wereld is waar vrouwen en mannen niet gelijk zijn. De rol van haar ‘vriendje’ Ken wordt gespeeld door Ryan Gosling.