Media: vrachtschip met Nederlandse vlag gezonken in Schelde

Een vrachtschip met Nederlandse vlag is gezonken in de Schelde bij het Vlaamse Dendermonde. De kapitein, een man uit het Waalse Charleroi die mogelijk als enige aan boord was, werd maandagmiddag nog steeds vermist, melden Vlaamse media. Onder meer een drone en een politiehelikopter werden ingezet om te zoeken naar de kapitein en eventuele andere slachtoffers of overlevenden.

Het binnenvaartschip van ongeveer 50 meter, beladen met stenen, ging ten onder in de buurt van Grembergen. Een fietser zag het gebeuren en waarschuwde de hulpdiensten, maar toen die arriveerden was het vrachtschip al volledig naar de bodem gezonken. De Schelde is daar zo een 12 meter diep, dus ook bij laag water zal het schip waarschijnlijk niet zichtbaar worden, aldus de krant Het Laatste Nieuws.

Het scheepvaartverkeer van en naar Antwerpen is stilgelegd tot 16.00 uur vanmiddag, maar de kans is groot dat het langer gaat duren. Het schip voer in opdracht van het bedrijf JOGO Logistics uit Antwerpen en was op weg naar Oost-Vlaanderen om een lading te lossen.