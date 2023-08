OM staakt onderzoek naar lekken strafdossier-De Mos

Het Openbaar Ministerie heeft het onderzoek naar het lekken van het strafdossier in de zaak tegen de Haagse oud-wethouders Richard de Mos en Rachid Guernaoui gestaakt. Dit bevestigt het OM maandag naar aanleiding van een paar berichten van De Mos op X, voorheen Twitter. Bij die berichten heeft De Mos de brief van het OM gevoegd, waarin uiteen wordt gezet dat het lek niet is gevonden en het onderzoek daarmee zonder resultaat is gebleven.

De Mos en Guernaoui stonden eerder dit jaar terecht op verdenking van corruptie. De rechtbank in Rotterdam sprak hen vrij. Het OM is tegen die vrijspraken in hoger beroep gegaan.

In januari deden de advocaten van beide verdachten aangifte van het lekken van het dossier aan Nieuwsuur, dat zich in het onderzoek met het oog op bronbescherming heeft beroepen op zijn verschoningsrecht. Volgens de advocaten was er sprake van smaad en schending van het ambtsgeheim. Het onderzoek is uitgevoerd door een speciaal onderdeel van de Koninklijke Marechaussee, onder leiding van het OM Oost-Nederland.

In de brief aan de advocaten van De Mos en Guernaoui schrijft het OM dat zowel bij de Rijksrecherche, belast met het onderzoek in de corruptiezaak, als bij het OM vele tientallen personen toegang hadden tot het dossier. Toen het dossier klaar was, kregen ook tal van anderen, onder wie advocaten, er beschikking over, zowel in papieren als digitale vorm.

In zijn tweet hekelt De Mos de manier waarop er met het dossier is omgesprongen: “Uit gedegen onderzoek van het OM blijkt dat ruim 125 personen (!) mij naar hartelust hebben kunnen beschadigen door te lekken naar de pers. Zowel het fysieke deel als de usb-stick van het strafdossier, waaruit volledige vrijspraak volgde, werd niet discreet opgeborgen. #fail.”