Opnieuw explosie in Vierambachtstraat Rotterdam

Maandagochtend rond 05.15 uur vond opnieuw een explosie plaats in de Vierambachtsstraat in het centrum van Rotterdam, meldt de politie. Daarbij raakte niemand raakte gewond.

De explosie gebeurde bij een ander pand dan de tabakshop die in de nacht van zaterdag op zondag werd beschoten. Dat incident ging ook met een explosie gepaard.

In verband met het laatste incident is nog niemand aangehouden. De politie doet onderzoek en vraagt mensen die informatie of beelden hebben contact op te nemen.

In 2023 zijn in Rotterdam en omgeving al meer dan honderd geweldsincidenten met ontploffingen of beschietingen van woningen en bedrijfspanden geweest, meer dan in heel vorig jaar.