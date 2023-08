Ruim 660.000 mensen ’s nachts op voor Nederland tegen Zuid-Afrika

Ruim 660.000 mensen waren zaterdag- op zondagnacht wakker voor de WK-wedstrijd tussen het Nederlands vrouwenelftal en Zuid-Afrika. De wedstrijd, die de Oranjeleeuwinnen met 2-0 wonnen, begon om 04.00 uur Nederlandse tijd. De uitzending op NPO 1 staat op plek 6 in de lijst van best bekeken programma’s van de dag, aldus Stichting KijkOnderzoek.

Met de winst op Zuid-Afrika hebben de Nederlandse vrouwen de kwartfinale van het WK bereikt. Vrijdag speelt het team tegen Spanje. Die wedstrijd wordt gespeeld om 03.00 uur in de nacht, Nederlandse tijd. Mochten de Oranjeleeuwinnen deze wedstrijd winnen en de halve finale bereiken, dan wordt die overdag, Nederlandse tijd, gespeeld.

De vorige wedstrijd van de Oranjeleeuwinnen tegen Vietnam trok 1,2 miljoen mensen. Die werd ook in de ochtend, Nederlandse tijd, gespeeld.

Het best bekeken programma van de zondag was het NOS Journaal van 20.00 uur op NPO 1 (2,1 miljoen), gevolgd door Studio Sport op NPO 1 (1,3 miljoen) en het Half acht nieuws op RTL 4 (948.000). Op SBS6 was Hart van Nederland met 691.000 kijkers het best bekeken programma van de zondag.

Bij Zomergasten trok oud-Kamervoorzitter Khadija Arib de meeste kijkers van dit seizoen. Naar het interview op NPO 2 keken zondagavond ongeveer 637.000 mensen, aldus Stichting KijkOnderzoek.