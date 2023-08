Sjoerd Sjoerdsma (D66) verlaat na ruim tien jaar Tweede Kamer

Sjoerd Sjoerdsma keert na de verkiezingen van november niet terug in de Tweede Kamer. Dat meldt de D66’er op X, voorheen Twitter. Sjoerdsma was sinds 2012 lid van de Tweede Kamer, waar hij zich onder meer bezighield met buitenlandse zaken. In een brief op X zegt Sjoerdsma dat hij optimistisch uit de Kamer vertrekt, hoewel hij zegt te beseffen dat “onze democratie niet onkwetsbaar is”.

“Ik vertrek ook √≥mdat ik nog optimistisch en vol vertrouwen ben”, zegt de D66-politicus. “Dat blijf ik graag en daarom is het voor mij tijd voor wat anders.”

Als buitenlandwoordvoerder voor zijn partij was Sjoerdsma vaak uitgesproken tegen landen als China en Rusland. Hij diende een motie in om de behandeling van Oeigoerse minderheid als genocide te bestempelen, waarna China sancties tegen Sjoerdsma instelde.

Ook kwam hij op een zwarte lijst van Rusland terecht, waarschijnlijk door zijn kritiek op het land vanwege MH-17 en zijn werk aan een wet tegen schenders van mensenrechten. De wet werd vernoemd naar de advocaat Sergei Magnitski, die door de Russische politie maandenlang onder erbarmelijke omstandigheden werd vastgehouden en vervolgens overleed in zijn cel.

Sjoerdsma was campagneleider tijdens de vorige Tweede Kamerverkiezingen. Toen haalde de partij, met Sigrid Kaag als lijsttrekker, het beste resultaat ooit met 24 zetels.

Tijdens de formatie daarna raakte Sjoerdsma in opspraak, nadat hij een roddel over verkenner Johan Remkes had verspreid met D66-persvoorlichters. Volgens hen had Remkes tijdens formatiegesprekken te veel gedronken. Na zware kritiek maakte Kaag excuses.

De D66’er clashte vaak ook met partijen uit de uiterst rechtse flank. In 2021 wierp FVD-Kamerlid Pepijn van Houwelingen hem tijdens een coronadebat toe: “uw tijd komt nog wel, want er komen tribunalen”. In zijn afscheidsbrief noemt Sjoerdsma “de antidemocratische rechtsextremisten het betonrot in ons democratische fundament”.