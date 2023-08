Weerwaarschuwing code geel voorbij

Het KNMI heeft in de nacht van zondag op maandag rond 01.00 uur de weerwaarschuwing code geel voor de laatste provincie Noord-Holland ingetrokken. Het grootste deel van zondag gold code geel voor grote delen van het land, onder meer door plaatselijk flinke regen- of onweersbuien.

In het westen was door flinke buien veel wateroverlast. Op het strand van Scheveningen stonden zondagmiddag rode vlaggen omdat het onveilig was in de zee te zwemmen, op Goeree-Overflakkee was binnen 24 uur meer dan 50 mm regen gevallen, waardoor er flinke wateroverlast was. In Purmerend was een parkeergarage onder water gelopen.

In de loop van zondagavond waarschuwde het KNMI voor waterhozen op de Waddeneilanden, met name rond Ameland. Waterhozen zijn kleine, trechtervormige slurfjes. Ze ontstaan boven grote wateroppervlaktes door snel draaiende luchtbewegingen.

Weeronline meldt dat het de koudste 6 augustus was ooit gemeten. In De Bilt werd het maximaal 15,8 graden, een tiende kouder dan het oude record uit 1941. In Maastricht werd het zondag niet warmer dan 14,4 graden.