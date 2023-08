BIJ1 doet definitief mee aan de Tweede Kamerverkiezingen

BIJ1 doet mee aan de Tweede Kamerverkiezingen van 22 november. De partijraad heeft hiertoe besloten nadat het bestuur en de kaderleden vorige week vrijdag hadden uitgesproken hier voor te zijn. De vraag hing in de lucht omdat BIJ1 met het vertrek van partijleider en enige Kamerlid Sylvana Simons zonder het bekendste kopstuk de campagne in zou gaan. Behalve naar kandidaten en vrijwilligers is BIJ1 ook druk op zoek naar een nieuwe lijsttrekker, meldt de partij in een persbericht.

De partij is de afgelopen weken achter de schermen druk bezig geweest met plannen om weer mee te doen met de verkiezingen. Ruim een week geleden is de partij in gesprek gegaan over de gevolgen van de aankondiging dat Simons niet meer door zou gaan. Hier waren onder meer leden van de partijraad, de medewerkers van BIJ1, alle fracties in de landelijke en lokale politiek bij aanwezig. Zij hebben geadviseerd om deel te nemen aan de verkiezingen.

De partijraad heeft dit besluit overgenomen na nogmaals advies te hebben ingewonnen. Deze keer ging het om “een diverse groep doorgewinterde BIJ1’ers”, bestaande uit medewerkers van de Kamerfractie, voormalige lokale campagneleiders en voormalig bestuurders van de partij. Samen hebben die een plan opgesteld voor de verkiezingscampagne.

Een woordvoerder zegt dat “de rol die BIJ1 vervult in de Kamer belangrijk genoeg is” om weer mee te doen aan de verkiezingen. Op de vraag of er zorgen leven of de partij – ook zonder Simons – genoeg stemmen zal krijgen voor een plek in de Kamer zegt hij: “dat is een zorg die bij iedere partij leeft, ook die meer zetels heeft”.

De zegsman zegt daarnaast signalen te hebben ontvangen dat mensen die eerder op de partij hebben gestemd dat weer willen doen. Voor hen is er volgens hem eigenlijk geen alternatief omdat BIJ1 “een van de weinige partijen is die echt voor een systeemverandering pleit”. De partij wil bijvoorbeeld dat het minimumloon veel verder omhoog gaat dan andere linkse partijen willen.