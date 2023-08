Fans Groningen en Cambuur kunnen weer naar uitduels toe

Fans van SC Cambuur en FC Groningen zijn bij de start van het nieuwe voetbalseizoen weer welkom bij uitwedstrijden van hun clubs. Afgelopen maart besloot de politie Noord-Nederland om uitsupporters van beide clubs niet meer te begeleiden omdat zij agenten hadden geïntimideerd en bedreigd. Volgens een woordvoerder van Cambuur is politiebegeleiding wel nodig om uitfans bij wedstrijden te kunnen laten zijn.

Cambuur zegt dat de clubs op deze manier “met een schone lei” aan het nieuwe seizoen kunnen beginnen. De club uit Leeuwarden begint de jaargang in de Keuken Kampioen Divisie vrijdag met een thuiswedstrijd tegen FC Emmen. Daar zijn ook weer fans van de uitclub welkom. In februari besloot de gemeente Leeuwarden dat het Cambuur-stadion de rest van het seizoen gesloten zou blijven voor uitpubliek vanwege aanhoudende ongeregeldheden.

“Er zijn geen beperkingen op het ontvangen van uitsupporters en ook begeleidt politie weer de uitwedstrijden van Cambuur”, laat een woordvoerster van de gemeente Leeuwarden weten.

“Er is de afgelopen periode goed en veelvuldig contact geweest met betrokkenen (gemeenten en clubs) over te nemen maatregelen”, voegt de politie Noord-Nederland toe. “Op basis van die contacten hebben we besloten de supportersbegeleiding bij beide clubs komend seizoen weer te hervatten.”

FC Groningen was niet direct bereikbaar voor commentaar. De club speelt vrijdag in de eerste divisie thuis tegen Jong Ajax. Groningen moest het de laatste twee duels van vorig seizoen helemaal doen zonder publiek omdat het bleef misgaan met wangedrag door supporters.