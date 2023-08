‘Groot aantal’ auto’s op onderste dekken Fremantle Highway intact

Een “groot aantal auto’s” op de onderste dekken van de Fremantle Highway is nog “intact”, zei Richard Janssen, directeur van bergingsbedrijf Smit Salvage in het NOS Radio 1 Journaal. Maandag hebben teams van de berger het schip van binnen bekeken. “Daar is uit gebleken, in ieder geval uit de visuele inspectie, dat de auto’s in enigszins of redelijk normale staat verkeren.”

Op de hogere dekken van het schip “zijn ze dermate beschadigd dat die in ieder geval niet meer bruikbaar zijn”, aldus Janssen. Hij benadrukt dat de auto’s nog bekeken zullen worden door de fabrikanten. Zij zullen de berger uiteindelijk adviseren wat er met de voertuigen moet gebeuren.

In de nacht van dinsdag 25 op woensdag 26 juli brak brand uit op het schip met aan boord 3784 auto’s. Naast auto’s van Volkswagen, ging het ook om wagens van BMW en Mercedes-Benz. Er zouden ook enkele bouwkranen aan boord zijn. Een bemanningslid overleed, anderen raakten gewond. Het schip ligt sinds donderdag in de Eemshaven.

Ondanks de felle brand die dagen duurde, is de machinekamer van de Fremantle Highway nog intact. “Dat is een belangrijke bijdrage aan de overwegingen die de reder zal hebben of hij het schip repareert of uiteindelijk voor recycling zal aanbieden”, zei Janssen.