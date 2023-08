Kustwachtheli ingezet voor zorg tijdens onderhoud Haringvlietbrug

In de bijna twee maanden dat de Haringvlietbrug op de A29 dicht was voor onderhoud is vijf keer een helikopter van de kustwacht ingezet voor het vervoer van patiënten. Dat zegt bestuurder Hans Janssen van de Ambulancedienst Zuid-Holland Zuid.

De Haringvlietbrug verbindt West-Brabant en Goeree-Overflakkee met de Hoeksche Waard en de regio Rotterdam. De brug was vanaf 9 juni tot en met 4 augustus dicht voor al het verkeer. Hierdoor zouden ambulances met patiënten in files terecht kunnen komen. Om dit te voorkomen kon de kustwachthelikopter voor noodgevallen worden ingezet.

De afspraken waren gemaakt met de ambulancediensten Zuid-Holland Zuid, Zeeland, Midden-West-Brabant en Rotterdam-Rijnmond. Aan elke inzet van de helikopter waren twee voorwaarden verbonden: de ontstane noodsituatie moet samenhangen met hinder als gevolg van de brugafsluiting én de patiënt moet in direct levensgevaar zijn.

Na het grotendeels gereedkomen van de werkzaamheden aan de Haringvlietbrug is Rijkswaterstaat begonnen met het opknappen van de Heinenoordtunnel, ook onderdeel van de A29. Daardoor is de tunnel tot begin september dicht. Janssen van de Ambulancedienst Zuid-Holland Zuid legt uit dat de situatie nu anders is dan bij het onderhoud aan de Haringvlietbrug. “Er is nog steeds een tunnelbuis beschikbaar voor ambulances die patiënten vervoeren. Inzet van een helikopter van de kustwacht is dus niet noodzakelijk.”