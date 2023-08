NS zet weer extra treinen in naar Grand Prix in Zandvoort

Vanwege de grote drukte die wordt verwacht voor de Grand Prix in Zandvoort, eind augustus, laat de NS weer extra treinen rijden. De NS zegt per racedag 40.000 treinreizigers te verwachten. Elke vijf minuten gaat een trein tussen Amsterdam Centraal en Zandvoort aan Zee. Ook zijn ruim driehonderd extra medewerkers aan het werk. Vorig jaar reed de NS ook met extra treinen voor het evenement.

De NS meldt dinsdag dat op andere trajecten minder treinen rijden, omdat in dat weekeinde ook andere evenementen zijn, er gewerkt wordt aan het spoor op meerdere trajecten én NS-medewerkers op vakantie zijn. De dienstregeling in het hele land kan anders zijn dan gebruikelijk, zo stelt het bedrijf dat aanraadt de reisplanner goed te checken.

Op twee korte trajecten (Roosendaal-Oudenbosch-Zevenbergen-Lage Zwaluwe en Arnhem-Oosterbeek-Wolfheze-Ede Wageningen) rijdt ieder kwartier een taxibus in plaats van één a twee keer per uur een sprinter. De intercity’s rijden op deze trajecten wel. Reizigers op dat traject mogen ter compensatie wel een volgende keer in de eerste klas gaan zitten in plaats van in de tweede.

De NS waarschuwt reizigers tussen Amsterdam en Zandvoort tijdens het Grand Prix-weekeinde voor grote drukte in de trein en op het station en tipt vooraf online het zogeheten Dutch Grand Prix Retour-kaartje aan te schaffen. Het bedrijf laat “net als tijdens drukke stranddagen of grote evenementen” reizigers gedoseerd toe tot perrons en treinen. “Zo voorkomen we grote mensenmassa’s op het station en op het perron en zorgen we ervoor dat we racefans snel en veilig naar het circuit brengen en ’s avonds weer naar huis.”