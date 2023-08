Politievakbonden over duels met uitpubliek: grens bijna bereikt

Mochten zich bij de eerste wedstrijden in de Eredivisie opnieuw incidenten voordoen en het geweld “de spuigaten uitlopen”, dan moet serieus gekeken worden of uitpubliek nog langer welkom is in stadions. Daarvoor pleiten politievakbonden ACP en ANPV in aanloop naar de start van het nieuwe Eredivisieseizoen.

Volgens ANPV-voorzitter Xander Simonis was geweld vroeger alleen bij bepaalde wedstrijden te verwachten. “Tegenwoordig is bijna iedere wedstrijd een risicowedstrijd”, zegt Simonis, die voorheen nooit voorstander was van het weren van uitsupporters. “Maar daar ga je nu wel meer naar neigen.”

Ook Ramon Meijerink, vakbondsadviseur van de ACP, zegt dat het geweld bij duels “langzaam een grens bereikt”. “Je ziet dat er nu al incidenten zijn bij oefenwedstrijden, de sfeer is verhit. Daar maak ik mij zorgen over. Hoe de wedstrijden straks verlopen is koffiedik kijken, maar als het met het geweld de spuigaten uitloopt, moet je kijken of uitpubliek nog wel haalbaar is.” De vakbonden zeggen dat ander politiewerk blijft liggen, wanneer er meer politie gevraagd wordt bij voetbalwedstrijden.

Vorig seizoen verliep onrustig. Zo ging het onder andere meerdere keren mis bij wedstrijden van FC Groningen en kreeg Ajax-middenvelder Davy Klaassen in de bekerwedstrijd tussen Feyenoord en Ajax een voorwerp uit het publiek tegen zijn hoofd gegooid, waarschijnlijk een aansteker. Onlangs kondigde voetbalbond KNVB aan extra maatregelen te nemen om geweld in stadions aan te pakken, zoals een digitale meldplicht en het ophangen van geavanceerde camerasystemen om relschoppers beter op te kunnen sporen.

Zowel de ACP als de ANPV is positief over de hardere aanpak van de KNVB, maar de bonden vragen zich tegelijkertijd af of dit niet nog meer vraagt van de politie. Bijvoorbeeld wanneer iemand zich niet houdt aan een eventuele digitale meldplicht. “We hebben al een capaciteitsprobleem en als deze maatregelen nog meer politie-inzet vragen, wordt dat lastig”, zegt Simonis. Meijerink wijst erop dat de camerabeelden door de politie bekeken moeten worden en zij vervolgens de relschopper moeten opsporen.

Eerder riep de ACP ook al op om geen publiek meer toe te laten bij Eredivisiewedstrijden, om zo agenten vrij te maken voor ander werk. “Een streep zetten door voetbalplezier voor supporters is niet de oplossing om meer blauw op straat te krijgen”, liet de KNVB toen weten.