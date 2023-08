ProRail onderzoekt risico’s opslag spoorstenen voor wijk Apeldoorn

ProRail kondigt een onafhankelijk onderzoek aan naar de gezondheidsrisico’s die omwonenden van een ballastdepot in Apeldoorn mogelijk lopen. Op die locatie worden spoorstenen opgeslagen, die gebruikt worden als ballast voor het spoor. Maar ze bevatten veelal het mineraal kwarts, dat in stofvorm kankerverwekkend is.

Omwonenden hebben hun zorgen geuit over het stof dat van de stenen in het depot afkwam en in hun tuin en huis terecht is gekomen. ProRail organiseerde maandag voor de omwonenden van Kanaal Zuid een informatieavond. Op die avond is een “extra onafhankelijk onderzoek” naar de gezondheidsrisico’s toegezegd.

Ook onderzoekt ProRail of de aannemer zich aan alle geldende regelgeving heeft gehouden. “Hier was namelijk sprake van een groot ballastdepot dat er lang lag en zich dicht bij de woningen bevond”, aldus de spoorwegbeheerder.

De GGD Noord- en Oost-Gelderland heeft de gemeente geadviseerd om de betreffende huizen van binnen en buiten te laten schoonmaken. Dat is vooral uit voorzorg, laat een woordvoerster weten. Er zijn namelijk nog geen monsters genomen van het neergedaalde stof, dus het is bij de GGD niet bekend waar het uit bestaat.

Er is al eerder onderzoek gedaan naar de risico’s van kwartsstof voor bijvoorbeeld spoorwerkers. ProRail meldt dat voor spoorwerkers veel maatregelen worden getroffen om stofvorming en blootstelling aan kwartsstof te beperken. “Ballaststenen worden bijvoorbeeld natgehouden bij verwerking en werknemers beschermen zich in machines met overdrukcabines of dragen mondkapjes als ze met ballast werken.” De Arbeidsinspectie wil al langer dat het bedrijf stopt met het gebruik van kwartsstenen.