Thijs Römer hoort in rechtbank Assen uitspraak in zedenzaak

Thijs Römer krijgt in de rechtbank van Assen te horen of hij schuldig is aan onlinezedendelicten met minderjarige meisjes. De 45-jarige acteur moest vorige maand voor de rechter komen omdat hij tussen 2015 en 2017 foto’s en tekstberichten zou hebben uitgewisseld met meisjes tussen de 14 en 16 jaar oud.

Römer riskeert een werkstraf van 240 uur en een gevangenisstraf van negentig dagen. Daarvan zijn 89 dagen voorwaardelijk met een proeftijd van een jaar. Die ene dag zou Römer niet naar de gevangenis hoeven vanwege de dagen dat hij verhoord is. Ook zou hij zich verplicht onder behandeling moeten laten stellen bij De Waag, een centrum voor forensische geestelijke gezondheidszorg.

De acteur gaf tijdens de behandeling van de zaak toe “een grens over” te zijn gegaan en dat hij met de meisjes in appgroepen sprak over “seksualiteit en over masturbatie”. Ook heeft hij hen tips gegeven over hoe zij zichzelf moesten vingeren. De vermeende slachtoffers gaven aan tegen Römer op te kijken en zich bijzonder te voelen door het persoonlijke contact dat zij met hem hadden.

Een van de drie vermeende slachtoffers beweerde door Römer gedwongen te zijn om seksueel getinte foto’s, filmpjes en spraakberichten naar de acteur te sturen. Om die reden wordt hem ook bezit van kinderporno ten laste gelegd. Römer ontkent dat er sprake is geweest van dwang.

Römer zei tijdens de zitting dat de effecten van deze zaak op zijn privé- en werkleven “niet groot, maar gigantisch” zijn. Zo zou hij al een jaar geen werk meer hebben en zou zijn inkomstenbron vrijwel volledig opgedroogd zijn. De acteur is uit films geknipt, is rollen kwijtgeraakt en zijn gezin worstelt met de situatie.