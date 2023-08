Tienduizenden scouts, ook Nederlandse, van kampterrein naar Seoul

In Zuid-Korea worden circa 2000 Nederlandse en tienduizenden andere deelnemers aan de Wereldjamboree verhuisd van het evenemententerrein aan de zuidwestkust naar de hoofdstad Seoul en omgeving. De bijeenkomst van 43.000 tieners van padvindersverenigingen uit bijna 160 landen was al in opspraak geraakt door de slechte voorbereiding op de zeer warme zomerdagen.

Net toen de problemen rond de hitte leken te zijn bedwongen, werd de waarschuwing gegeven dat donderdag een tyfoon aan de zuidkust wordt verwacht en de deelnemers weg moeten van het lage polderterrein aan de kust bij Saemangeum, circa 175 kilometer ten zuiden van Seoul. Er zijn volgens schattingen nog 36.000 scouts op het festivalterrein. Een deel van de deelnemers vertrok vorige week zelf al vanwege de aanhoudende hitte.

De Zuid-Koreaanse politiek en media beschouwen de jamboree en de hitteproblemen als een blamage. Ze willen voorkomen dat de tyfoon Khanun de toestand nog erger maakt. De regering steekt daarom extra geld in de resterende dagen van de jamboree en heeft opvang in en rond Seoul en een alternatief programma toegezegd, met toeristische uitstapjes om Zuid-Korea te leren kennen. Het programma is ook met een dag ingekort.

Politieke partijen verwijten elkaar de tekortkomingen van de Wereldjamboree. De huidige regeringspartij verwijt de vorige regeringspartij het initiatief genomen te hebben de bijeenkomst in Saemangeum te houden. De huidige oppositiepartij verwijt de regering te hebben gefaald bij de organisatie.