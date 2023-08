Verdachte fatale schietpartij Den Helder meldt zich bij politie

De verdachte van de dodelijke schietpartij in Den Helder afgelopen weekend is aangehouden. De politie meldt dat de 26-jarige man zichzelf dinsdag heeft gemeld.

De identiteit van de verdachte was al bij de politie bekend. De man zit in beperkingen en mag alleen met zijn advocaat contact hebben. Vrijdag wordt hij voorgeleid aan de rechter-commissaris. Die besluit of hij langer blijft vastzitten.

De schietpartij vond in de nacht van vrijdag op zaterdag plaats voor een café aan de Bassingracht. Een 25-jarige man uit Alkmaar kwam om het leven, twee anderen raakten gewond, onder wie één iemand ernstig. De lichtgewonde kon na behandeling in het ziekenhuis weer naar huis.