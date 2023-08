Aantal explosies in regio Rotterdam gestegen tot boven de honderd

Het aantal geweldsincidenten met explosies in Rotterdam en omliggende gemeenten dit jaar is opgelopen tot 104. Dat bevestigt een woordvoerster van de politie Eenheid Rotterdam naar aanleiding van berichtgeving op het regionale medium Rijnmond.

Van de 104 incidenten speelden er zich 74 af in Rotterdam, de rest in omliggende gemeenten zoals Vlaardingen, Schiedam, Capelle aan den IJssel, en Voorne aan Zee. De politie hield dit jaar tot nu toe 92 verdachten aan voor geweldsincidenten zoals explosies en beschietingen. De helft van de verdachten is onder de 23. De jongste is 13 jaar oud, de oudste 53. Van de 92 aangehouden verdachten zijn er 21 minderjarig en vallen 27 mensen in de leeftijdscategorie tussen 18 en 23 jaar, blijkt uit de cijfers.

Het meeste geweld wordt toegeschreven aan conflicten binnen de drugshandel. Maar er zijn ook conflicten zoals burenruzies, ruzies tussen ex-geliefden, baas en werknemer of jongeren onderling. “In die gevallen is de uitvoerder ook de initiatiefnemer. Niet bij alle explosies is sprake van een hiĆ«rarchie met een kopstuk of opdrachtgever. Maar onder de aanhoudingen zitten naast uitvoerders ook personen die verdacht worden van een rol als tussenpersoon”, zegt de politiewoordvoerster.

“We werken met man en macht om het tij van de gestegen explosies te doen keren”, aldus de zegsvrouw. “We hopen dat de maatschappij met ons samen op wil trekken in de verhoogde alertheid en bij verdachte situaties altijd 112 wil bellen. We hebben op deze manier al diverse aanslagen weten te voorkomen. Daar zijn we alerte burgers zeer dankbaar voor.”

De regio Rotterdam heeft de afgelopen jaren te maken met een groeiend aantal explosies en, in mindere mate, beschietingen van panden. Er zijn extra veiligheidsmaatregelen genomen, zoals meer toezicht. Ook heeft de politie de opsporingscapaciteit uitgebreid.

In 2021 vonden in de Rotterdamse politieregio twaalf van dit soort geweldsincidenten plaats. Vorig jaar steeg dat door naar 65. het afgelopen weekend was het nog twee keer raak bij verschillende panden in de Vierambachtsstraat in het centrum van Rotterdam.