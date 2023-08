‘Aanzienlijke schade’ aan Gronings zonnepark door koperdiefstal

Zonnepark Vierverlaten in Groningen heeft “aanzienlijke schade” opgelopen als gevolg van koperdiefstal, meldt energieco√∂peratie Grunneger Power woensdag. Het zonnepark is “net als verschillende andere noordelijke zonneparken” slachtoffer geworden van koperdieven, de hoogte van de schade wordt door experts “nader in kaart gebracht”.

De stroom die op het zonnepark wordt opgewekt, is bestemd voor inwoners van Groningen en leden van de coöperatie. Extra opbrengsten van het park worden door investeerder Grunneger Power gestoken in projecten voor duurzame energieopwekking.

Directeur Steven Volkers zegt het te betreuren dat dit is gebeurd op een park waar bewoners hun eigen duurzame stroom opwekken. Volgens hem kan zo’n diefstal voor kleinere parken zomaar betekenen dat ze failliet gaan. “Gelukkig is Zonnepark Vierverlaten een gezonde bv. Door de hoge stroomprijzen van de afgelopen twee jaar is de opbrengst van het park veel positiever uitgevallen dan verwacht.”

Dat parken met zonnepanelen slachtoffer worden van koperdieven met enorme schade en kosten tot gevolg is al enige tijd aan de gang, meldde brancheorganisatie Holland Solar in juni al. Volgens de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) hangt de diefstal samen met de hoogte van de koperprijs. Die is gestegen als gevolg van de energietransitie, zei directeur van de vereniging Olof van der Gaag in juni. “Daar zijn namelijk veel nieuwe koperkabels voor nodig, wel duizenden kilometers”, vertelde hij.