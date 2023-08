Al uren geen treinen van en naar Zeeland door storing

Vanwege een sein- en wisselstoring rijden er al enkele uren geen treinen tussen Roosendaal en Vlissingen. De NS meldde de storing aan het einde van de ochtend. Wanneer het treinverkeer van en naar Zeeland weer kan worden opgestart, is onzeker. Aanvankelijk verwachtte de NS dat de storing rond 15.30 uur verholpen zou zijn, maar inmiddels gaat de spoorvervoerder ervan uit dat de stremming nog tot ten minste 18.15 uur duurt.

Tot die tijd rijden er bussen tussen Bergen op Zoom, Rilland-Bath, Krabbendijke en Kruiningen-Yerseke. Tussen dat laatste station en Vlissingen rijden wel sprinters.

Volgens Omroep Zeeland kan de stremming gevolgen hebben voor bezoekers van het hulpverlenersevenement Rescue Zeeland in Vlissingen. Op de vorige editie van dat evenement, vijf jaar geleden, kwamen enkele tienduizenden mensen af. Volgens de regionale omroep is het ook vandaag erg druk in Vlissingen. Het evenement duurt nog tot 18.00 uur.

Een woordvoerder van de NS laat weten dat er in de bussen die de spoorvervoerder heeft ingezet in ieder geval nog geen sprake is van extreme drukte. Hij heeft geen signalen gehad van bijvoorbeeld veel wachtende mensen in Bergen op Zoom of bij andere haltes van de NS-bussen.

De organisatie van Rescue Zeeland had bezoekers opgeroepen om vanwege de verwachte drukte niet met de auto naar de Zeeuwse stad te komen, maar met het openbaar vervoer of de fiets. Vanaf station Vlissingen vertrekken pendelbussen naar het evenemententerrein. Het gratis toegankelijke evenement is bedoeld om mensen te laten kennismaken met verschillende hulporganisaties en reddingsdiensten, zoals de Dienst Speciale Interventies (DSI) van de politie, de kustwacht en de brandweer. Veel organisaties verzorgen tijdens het evenement demonstraties, zowel op de grond als in de lucht en op het water.