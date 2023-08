D66’er Wuite keert niet terug na verkiezingen

D66-Kamerlid Jorien Wuite zal na de verkiezingen van november dit jaar niet terugkeren naar de Tweede Kamer, laat zij op LinkedIn weten. Ze schrijft dat de verkiezingen vroeg komen, en dat zij zich daarom niet opnieuw verkiesbaar zal stellen. Een verdere uitleg geeft ze niet.

Wuite hield zich als Kamerlid bezig met Cultuur en Koninkrijksrelaties en was daarnaast voorzitter van de commissie van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. De D66’er is zelf afkomstig van het eiland Sint Maarten en heeft zich vaak uitgesproken over de leefbaarheid op de eilanden in Caribisch Nederland.

Wuite kwam in 2021 in de Tweede Kamer. Daarvoor was zij op Sint Maarten onder meer minister van Onderwijs en gevolmachtigde minister van dat land.