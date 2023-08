Dijkgraaf vraagt studies om collegegeld Oekraïners laag te houden

Onderwijsminister Robbert Dijkgraaf verzoekt hogescholen en universiteiten om het collegegeld voor uit Oekraïne gevluchte studenten laag te houden. De NOS meldt dat de meeste universiteiten er dit jaar voor hebben gekozen om nieuwe Oekraïense studenten geen korting meer te geven op hun collegegeld. Daardoor moeten ze in plaats van 2314 euro minstens drie keer zoveel betalen om te studeren, afhankelijk van de onderwijsinstelling.

In het vorige collegejaar lieten hogescholen en universiteiten de Oekraïense studenten het wettelijk collegegeld betalen, het lage tarief dat Nederlandse studenten moeten betalen. Oekraïners blijven dit bedrag betalen als ze in 2022-2023 met hun studie zijn begonnen. Dit juicht Dijkgraaf toe.

Oekraïners die komende maand beginnen met studeren, komen veel hoger uit. Zij moeten bij acht van de dertien Nederlandse universiteiten het veel hogere tarief voor studenten van buiten de Europese Economische Regio betalen, meldt de NOS na een rondgang. Een klein deel van de 36 hogescholen verlaagt het collegegeld opnieuw; de meeste hebben nog geen besluit genomen.

“Alle instellingen zijn bevoegd om het instellingscollegegeld-tarief eigenstandig te verlagen”, zegt Dijkgraaf hierover. Hij vraagt hogescholen en universiteiten om hier “welwillend tegenover te staan”.

Het is in de eerste plaats aan de onderwijsinstellingen om studenten ondersteuning te bieden als deze financieel in de knel komen, zegt de bewindsman. Hij roept Oekraïense studenten dan ook op om zich te melden bij hun universiteit of hogeschool als dit het geval is. Ook verwijst hij naar de Stichting voor Vluchteling-Studenten (UAF). Die kan ze financieel ondersteunen.

Uit de reactie van Dijkgraaf valt op te maken dat hij niet van zins is de Oekraïners vanuit het kabinet financieel tegemoet te komen. Hij verwijst naar de 3,5 miljoen euro die beschikbaar is gesteld aan Oekraïense studenten in het collegejaar 2021-2022, toen Rusland de oorlog tegen Oekraïne begon.