Nauwelijks hulpvragen van Nederlanders in Portugal en Noorwegen

Bij Nederlandse alarmcentrales hebben zich vooralsnog slechts enkele Nederlanders gemeld vanwege het natuurgeweld in Portugal en Noorwegen. Eurocross heeft vanuit het door bosbranden getroffen zuidwesten van Portugal drie meldingen van gedupeerde Nederlanders binnengekregen. Vanuit Zuid-Noorwegen, waar storm Hans huishoudt, meldden rond de tien Nederlanders zich bij de alarmcentrale.

Volgens Eurocross gaat geen van de meldingen over persoonlijk letsel. De hulpvragen hebben vooral betrekking op extra reis- en verblijfskosten die gemaakt moeten worden, bijvoorbeeld omdat veerboten niet gaan of doordat de vakantiegangers een vervangende accommodatie nodig hebben. Ook kunnen sommige reizigers niet meer bij hun bagage komen.

De ANWB Alarmcentrale heeft tot nu toe geen enkele melding ontvangen uit de getroffen gebieden in Portugal en Noorwegen. Bij SOS International gaat het om “geen noemenswaardige aantallen”, zegt een woordvoerder.

In Portugal woedt sinds afgelopen weekend een bosbrand in de omgeving van Odemira, in het zuidwesten van het land. De brand heeft zich sindsdien uitgebreid naar de noordrand van de toeristische regio Algarve. Er zijn al meer dan 1400 mensen geƫvacueerd.

Het zuiden van Noorwegen heeft ondertussen al een paar dagen te maken met noodweer in de vorm van hevige regenval en aardverschuivingen. Volgens Noorse media zijn door deze storm Hans zo’n duizend inwoners van de getroffen gebieden geĆ«vacueerd. Ook zijn veel rivieren overstroomd en straten ondergelopen. In Noorwegen geldt al twee dagen code rood, evenals in buurland Zweden.