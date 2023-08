Nederlandse scouts verspreid over vier jamboreelocaties bij Seoul

Alle Nederlandse deelnemers aan de Wereldjamboree in Zuid-Korea verblijven sinds dinsdagavond in de buurt van de hoofdstad Seoul, in een van de vier alternatieve accommodaties die voor hen waren geregeld. Het gaat om twee universiteitscampussen, een brandweeracademie en het trainingscentrum van de Hyundai Motor Group.

De Wereldjamboree, een vierjaarlijks evenement voor tienduizenden scouts uit verschillende landen, vond aanvankelijk plaats in de veel zuidelijker gelegen polder Saemangeum. Maar omdat aan de zuidkust van Zuid-Korea donderdag een tyfoon wordt verwacht, zijn alle deelnemende padvinders overgebracht naar alternatieve locaties in en rond Seoul.

Aan het evenement doen zo’n 2000 Nederlanders mee: ongeveer 1250 jeugddeelnemers tussen de 14 en 18 jaar en 750 volwassen vrijwilligers die als staf mee zijn. Een woordvoerder van Scouting Nederland laat weten dat zij bij hun nieuwe overnachtingsadressen zijn verwelkomd met spandoeken met teksten als ‘Welkom scouts’.

De jamboreegangers volgen de komende dagen een ander programma dan oorspronkelijk gepland was. Waar ze in Saemangeum allemaal op hetzelfde terrein zouden blijven, verschilt het programma nu per locatie, legt de woordvoerder uit. “Bij de brandweerkazerne krijgen de deelnemers een soort brandweertraining en bij een andere locatie is de burgemeester al langs geweest. Er is nu natuurlijk minder uitwisseling met andere internationale scouts, maar het is nog steeds een hele bijzondere ervaring en een groot avontuur.”

De Zuid-Koreaanse overheid, die de alternatieve locaties heeft geregeld en betaald, zegt dat donderdag alleen binnenactiviteiten op het programma staan. “Buitenactiviteiten van jamboreedeelnemers worden tegengehouden, omdat de tyfoon dwars door het midden van ons land zal gaan”, zegt minister van Binnenlandse Zaken Lee Sang-min. De verwachting is dat de tyfoon in het zuiden aan land komt en dan naar het noordwesten trekt.