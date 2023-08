Schade door explosies bij sporthal en horeca in Amsterdam

In Amsterdam zijn in de nacht van dinsdag op woensdag twee explosies geweest. Een van de explosies was bij een sporthal in Amsterdam-West, de ander bij een horecagelegenheid in het centrum. Twee personeelsleden van de horecagelegenheid raakte lichtgewond. In het centrum zijn met behulp van een getuige twee verdachten aangehouden, meldt de politie. Het gaat om twee mannen van 18 en 19 jaar uit Amsterdam en Hilversum.

Iets na 05.00 uur ziet een getuige het tweetal op de hoek van de Leidsestraat met de Prinsengracht. Vlak daarna ziet de getuige de twee naar een eetgelegenheid lopen aan de Leidsestraat en iets op de ruit van het pand bevestigen, waarna het duo wegrent. Kort daarop volgt een enorme knal. De verdachten worden niet veel later aangehouden.

Door de explosie zijn de horecagelegenheid en omliggende panden behoorlijk beschadigd. Ook zijn meerdere ruiten in de straat gesprongen door de knal.

De explosie bij de sporthal aan de Johan Huizingalaan was rond 05.50 uur. Bewoners in de omgeving hoorden toen meerdere harde knallen. Door de explosie is een “enorme ravage” ontstaan, aldus de politie. Onder meer de ramen en kozijnen zijn uit het gebouw gesprongen. Kort voor de explosie rende een persoon in de richting van het Sierplein.

Op beide locaties doet de politie onderzoek. De politie is op zoek naar getuigen en camerabeelden van beide incidenten.