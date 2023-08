Vijftien demonstranten opgepakt bij Vliegbasis Volkel

Vijftien mensen zijn woensdag aangehouden bij een demonstratie bij Vliegbasis Volkel. De politie meldt dat de aanhoudingen vreedzaam zijn verlopen.

De vijftien werden aangehouden, omdat ze toegang probeerden te verkrijgen tot de vliegbasis door een gat te graven onder het hekwerk door. “En dat is verboden”, aldus de woordvoerder. Wat er nu met de vijftien gaat gebeuren, of ze bijvoorbeeld de nacht moeten doorbrengen in een cel, is nog onduidelijk. Volgens de woordvoerder wordt er, nu de aanhoudingen zijn verricht, niet meer gegraven bij de vliegbasis.

De actie was van tevoren al aangekondigd. Van 4 tot 10 augustus wordt actie gevoerd bij de vliegbasis tegen kernwapens en CO2-uitstoot. Woensdag wilden de actievoerders een of meerdere tunnels onder het hek door graven. Daarna wilden ze op de landingsbaan gaan zitten “om te stoppen met oefenen voor oorlog en vernietiging”, staat op de site onkruitvergaatniet.nl.

Dinsdagochtend werden al tien mensen aangehouden op de vliegbasis. De tien waren over het hek geklommen en op de start- en landingsbaan gaan zitten. Ze werden aangehouden omdat ze zich op verboden terrein begaven.