Boskalis: nog geen definitief plan voor lading Fremantle Highway

Het is nog niet duidelijk wat er gaat gebeuren met de ruim 3700 auto’s die werden vervoerd door het in de problemen geraakte vrachtschip Fremantle Highway. Zo’n duizend voertuigen op de onderste vier dekken lijken nog in goede staat en zijn “prima versleepbaar”, zegt topman Peter Berdowski van Boskalis, een van de betrokken bergingsbedrijven. Toch staat niet vast dat deze duizend voertuigen, waarvan de helft elektrisch is, daadwerkelijk van het schip worden gehaald.

Hoewel dat wel de intentie is, ligt er nog geen concreet plan, aldus Berdowski. Er zijn experts van de betrokken autofabrikanten – Volkswagen, BMW en Mercedes – onderweg om te kijken of en op welke manier de voertuigen kunnen worden gelost. “Je wil niet dat de auto’s door het verslepen opnieuw vlam vatten en alle ellende opnieuw begint”, zegt Berdowski. “Bovendien gaat het om auto’s met een geladen accu waar hoogspanning op zit, dat kan zeer gevaarlijk zijn.”

Voor de 2700 overige auto’s aan boord, die zwaar beschadigd zijn, is het al helemaal de vraag of ze van het schip worden gehaald. Berdowski benadrukt dat ook nooit is gezegd dat dat moet gebeuren in de Eemshaven, waar de Fremantle Highway vorige week naartoe is gesleept. Het gaat om uitgebrande wrakken, die op de bovendekken stonden. “Een deel van die dekken is helemaal versmolten met de auto’s. De dekken zijn heel zwaar beschadigd en slecht te betreden.”

Volgens Berdowski gaan auto’s die niet op een verantwoorde manier van het schip kunnen worden gehaald “mee op het schip”. De Fremantle Highway mag tot uiterlijk 14 oktober in de Eemshaven blijven liggen, maar zal daarna naar een andere locatie worden gebracht om te worden gerepareerd of gesloopt. “Of je nu gaat repareren of slopen, de bovenste dekken zullen toch verwijderd moeten worden”, zegt Berdowski. “En als je dat gaat doen, kun je in dezelfde actie de autowrakken meenemen.”

De focus ligt momenteel in ieder geval op de onderste dekken, aldus de Boskalis-topman. Hij voorziet geen problemen in de werkzaamheden daar, ondanks de enorme schade aan de bovenkant van het schip. “Het goede nieuws is dat de scheepsromp en de machinekamer relatief onbeschadigd zijn en we de motoren weer hebben kunnen starten. Die gebruiken we ook voor de elektriciteit op het schip.”

Berdowski verwacht dat het nog wel even duurt voordat er een definitief plan ligt voor de lading van de Fremantle Highway. “Dat is geen kwestie van een paar dagen.”