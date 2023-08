Brand in zorgboerderij Alphen aan den Rijn mogelijk aangestoken

De brand die vorige maand uitbrak in een zorgboerderij in het Zuid-Hollandse Alphen aan den Rijn is vermoedelijk aangestoken. Dat laat zorgorganisatie Gemiva weten, waar de Alphense Boerderij Valkendam onderdeel van is.

Volgens bestuursvoorzitter Gerard Gerding blijkt de vermoedelijke brandstichting uit technisch onderzoek. De organisatie heeft aangifte gedaan. “We willen benadrukken dat we geen enkele aanwijzing hebben van betrokkenheid van onze cliënten bij deze brandstichting”, zegt Gerding. Het onderzoek van de recherche loopt volgens hem nog.

Bij de brand in de zorgboerderij, die in de nacht van 20 op 21 juli uitbrak in de rieten kap van het pand, raakte niemand gewond. Wel liepen onderdelen van het gebouw onherstelbare schade op. Voor een deel van de bewoners is inmiddels een alternatief onderkomen geregeld. Het gaat om zes cliënten die in woningen aan de voorkant van de boerderij woonden. Zij zijn overgeplaatst naar een andere locatie van Gemiva in Zoeterwoude-Dorp, waar ze in ieder geval de komende drie maanden blijven.

Bewoners van de bijgebouwen op het terrein van de zorgboerderij konden de avond na de brand alweer terug naar hun woning. Ook is inmiddels de dagbesteding in en rond de boerderij weer hervat. Voor de brand woonden er in totaal tien mensen met een beperking op Boerderij Valkendam. Overdag werken er vijftien cliënten.

“We zijn dankbaar dat er geen slachtoffers zijn gevallen”, aldus bestuursvoorzitter Gerding. “Met name bewoners en medewerkers hebben ondanks de schok kalm en doortastend weten te handelen.” Gerding bedankt ook omwonenden, medewerkers van nabijgelegen locaties en de brandweer voor hun inzet.