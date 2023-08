Groot deel oppositie laat verkiezingsprogramma niet doorrekenen

Een groot deel van de oppositie heeft bedankt voor het aanbod van het Centraal Planbureau (CPB) om hun verkiezingsprogramma door te rekenen. Dat blijkt uit een rondgang van het ANP. Er klinkt veel kritiek op de rekenmodellen van het planbureau. Die zouden geen recht doen aan de gevolgen van plannen die niet te meten zijn. Anderen vinden dat het voor een kleine partij te veel moeite kost om de benodigde informatie te verstrekken.

De PVV heeft nog niet op vragen gereageerd, maar heeft haar programma de afgelopen jaren niet laten doorrekenen. Kiest de partij daar nu weer voor, dan doet in zetels ruim de helft van de huidige oppositie niet mee aan de berekeningen. Samenwerkende partijen PvdA en GroenLinks doen wel mee, evenals SGP, Volt en JA21.

De coalitiepartijen laten hun programma’s voor zover bekend wel doorrekenen. D66 heeft nog niet op vragen gereageerd, maar doet doorgaans mee. Partijen konden zich tot uiterlijk woensdag melden bij het CPB.

De Partij voor de Dieren vindt de doorrekening van het planbureau te kortzichtig en ziet hier weer vanaf. De sommen zouden te gericht zijn op economische groei en de belangen van Nederlanders. De gevolgen voor bijvoorbeeld andere landen en de biodiversiteit komen niet aan bod, zegt een woordvoerder.

Het programma van de SP wordt ook niet doorgerekend, liet de partij eerder weten. Volgens lijsttrekker Lilian Marijnissen wordt de menselijke maat over het hoofd gezien in de rekensommen. Ook houdt het CPB er volgens de partij onvoldoende rekening mee dat het veel bureaucratie scheelt als er een einde komt aan concurrentie in de zorg, zoals de SP wil.

Wybren van Haga, die de verkiezingen in gaat met BVNL, vindt de doorrekeningen “verspilde tijd, geld en moeite”. “Wij geloven niet dat als wij komen met een voorstel voor lagere belastingen voor ondernemers, een kleinere overheid of een asielstop, dat de meeropbrengsten voor de samenleving goed worden berekend door het CPB”, laat hij weten.

De modellen van het CPB zijn gericht op de “procentpunten achter de komma van de al bestaande richting”, vindt een woordvoerder van Forum voor Democratie (FVD). “Het moet gaan om de idee├źn en de richting voor Nederland.”

DENK doet niet mee omdat de kleine fractie daar te veel tijd aan kwijt zou zijn. BBB draagt vergelijkbare redenen aan om af te zien van deelname. De SGP vindt dat ook een probleem, maar wil proberen om een beknopt programma te laten doorrekenen.