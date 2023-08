Hoger beroep omwonenden Tata in uitstootzaak tegen Noord-Holland

Omwonenden van Tata Steel vinden dat de provincie Noord-Holland zijn eisen voor de uitstoot van zwaveldioxide door de staalfabriek niet had mogen bijstellen. Ze gaan daarom in hoger beroep tegen een uitspraak van de rechtbank. Die bevestigde juist de verdediging van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG), die de norm heeft opgesteld.

Door de uitspraak van de rechter kan de norm voor uitstoot van zwavel afkomstig van Tata Steel in stand blijven. Ondertussen wil de omgevingsdienst – net als de eisers – dat de uitstoot van zwaveldioxide snel minder wordt, benadrukt een woordvoerster van de OD NZKG. De omgevingsdienst heeft daarom Tata Steel verplicht te onderzoeken hoe de uitstoot van zwaveldioxide verder omlaag kan. Zodra meer mogelijk is, zal de omgevingsdienst de vergunning weer aanscherpen.

Volgens de omwonenden die de zaak hebben aangespannen, moet de norm nu al strenger. Dat wilde de omgevingsdienst in eerste instantie ook. Dit haalde het uiteindelijke besluit niet, omdat Tata Steel had aangegeven dat het nog niet mogelijk was om deze norm te halen. “Omdat Tata zelf heeft besloten de 99 jaar oude, verwaarloosde fabriek te blijven uitmelken, zou het juist harder moeten worden aangepakt”, vindt Jan de Jong van stichting Schapenduinen. Hij is een van de eisers. De Jong woont op landgoed Schapenduinen in Bloemendaal, niet ver van Tata Steel.

De rechter oordeelde hierover dat de provincie Noord-Holland heeft gehandeld binnen haar beleidsvrijheid bij het aanpassen van de uitstootnorm. De woordvoerster van de omgevingsdienst voegt toe dat de uitstootnorm wel haalbaar moet zijn om juridisch gezien in stand te blijven. “Anders zet de rechtbank er mogelijk een streep door, en dan staan we alsnog met lege handen.”