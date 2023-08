Jongen (15) gestoken in Rhoon, drie tieners opgepakt

Een 15-jarige jongen uit Den Haag is donderdagavond neergestoken in de Anthony van Hobokenstraat in het Zuid-Hollandse Rhoon. De politie heeft drie minderjarigen, namelijk twee jongens van 15 uit Rotterdam en Dordrecht en een 14-jarige uit Spijkenisse, opgepakt op verdenking van betrokkenheid.

Agenten troffen het slachtoffer met meerdere verwondingen aan. Hij was nog wel aanspreekbaar.

De politie verspreidde een signalement waardoor “even later” de drie verdachten op de Zwaardijk in Poortugaal konden worden opgepakt. Hun mogelijke rol moet nog worden onderzocht.