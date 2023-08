Medewerker gevangenis Ter Peel ontslagen om relatie met gevangene

Een medewerker van de vrouwengevangenis Ter Peel in Evertsoord (Limburg) is ontslagen vanwege een relatie met een gevangene. Een woordvoerster van de Dienst JustitiĆ«le Inrichtingen (DJI) bevestigt berichtgeving van die strekking in De Telegraaf. “Dat is vanzelfsprekend niet toegestaan”, zo meldt ze.

In een kort statement zegt vestigingsdirecteur Arend de Korte: “Binnen onze muren zijn integriteit, sociale veiligheid en betrouwbaarheid van medewerkers essentieel. De directie van PI Zuid-Oost neemt ook dit voorval zeer serieus, onderzoekt hoe dit heeft kunnen gebeuren en heeft aangifte gedaan. Een veilig leef- en werkklimaat is voor onze gedetineerden en integere medewerkers fundamenteel.”

Welke functie de medewerker had zegt de DJI niet, maar volgens De Telegraaf is het een bewaker. In maart werd ook het contract met een medewerker van die gevangenis in de Limburgse plaats ontbonden vanwege een relatie met een gevangene.