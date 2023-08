Metersgrote muurschildering Amerikaanse kunstenaar in Amsterdam

De Amerikaanse straatkunstenaar Shepard Fairey heeft in Amsterdam-Noord een metersgrote muurschildering afgeleverd. De afgelopen dagen kon het publiek zien hoe Fairey een muurschildering van zo’n 14 bij 15 meter maakte op de zijgevel van het pand van het museum STRAAT. Straatkunstenaar en activist Fairey is wereldberoemd door de blauw-rode poster die hij in 2008 maakte van de toenmalige Amerikaanse presidentskandidaat Barack Obama, die later gebruikt werd voor zijn campagne.

De Amerikaan werkte voor de muurschildering samen met de Amsterdamse graffiti-artiest Niels ‘Shoe’ Meulman. De afbeelding heeft de titel Raise the level en Fairy hoopt ermee aandacht te vragen voor het “verbeteren van de penibele staat van onze planeet”. De muurschildering is eveneens ge├»nspireerd door een afbeelding die te zien is in zijn tentoonstelling in het museum.

Vanaf zondag is die tentoonstelling Printed Matters: Raise the Level te zien. Daarin zijn meer dan 130 werken van Fairey te zien, waarmee de kunstenaar bezoekers wil aansporen om de aarde te redden. Ook kwesties als nationalisme, xenofobie, oorlog, nepnieuws en de bedreiging van de democratie komen aan bod. De tentoonstelling duurt tot en met 1 oktober.

STRAAT is gevestigd in een loods op het NDSM-terrein en is een museum voor graffiti en zogeheten streetart.