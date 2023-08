Onderzoek: geen verband tussen hartaanval sporter en coronavaccin

Er is geen verband tussen coronavaccinaties en hartstilstanden bij sporters. Bij gevaccineerde sporters komen plotselinge hartstilstanden niet vaker voor dan bij anderen. Dat zeggen sportcardiologen Harald Jorstad en Joelle Daems van Amsterdam UMC. Hun studie daarover staat in het wetenschappelijke tijdschrift British Journal of Sports Medicine.

Vaccinatie zorgt bij sporters hooguit voor wat milde bijwerkingen op korte termijn, zeggen de onderzoekers. Van een groep van 127 olympische en paralympische sporters konden acht mensen op de dag van de prik niet trainen. De dag erna moest een van de acht nog aan de kant blijven, de anderen konden hun training hervatten.

Jonge mensen kunnen een ontsteking van de hartspier krijgen, ook wel myocarditis genaamd. Zo’n ontsteking kan in zeldzame gevallen het gevolg zijn van een besmetting met het coronavirus of van een vaccinatie ertegen. Maar de ontsteking verloopt meestal juist heel mild. “Hoewel atleten vanwege hun relatief jonge leeftijd een verhoogd risico lopen op het ontwikkelen van myocarditis, vonden we in de studies geen bewijs dat covid-19-vaccinatie in combinatie met intensieve lichaamsbeweging dit risico nog verder verhoogde”, aldus Daems.