Twee mannen zijn donderdagavond onwel geworden aan de Pieter Calandlaan in Amsterdam Nieuw-West, vermoedelijk in een drugslab, bevestigt de politie berichtgeving van AT5. Enkele woningen in de omgeving van het pand zijn uit voorzorg ontruimd.

Het tweetal is vervoerd naar het ziekenhuis. De politie onderzoekt of in het pand daadwerkelijk drugs werden geproduceerd.