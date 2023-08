Verdachte fataal ongeluk Sprang-Capelle remde kort voor botsing

De 33-jarige man uit Zevenbergschen Hoek die ervan wordt verdacht dat hij vrijdagavond 10 maart een dodelijk ongeval veroorzaakte op de A59 bij Sprang-Capelle, remde kort voor hij op de auto voor hem knalde. Door het ongeluk kwam een gezin van vier personen om het leven. Thomas de G. wordt verdacht van doodslag.

Tijdens de tweede voorbereidende zitting in de rechtbank in Breda liet de officier van justitie weten dat de software in de auto van De G. vlak voor het ongeluk 254 kilometer per uur aangaf. “De software kon niet meer registreren, het had dus nog harder kunnen zijn.” De laatste seconde remde De G. flink, de botssnelheid was ongeveer 205 km per uur, aldus het Openbaar Ministerie.

De G. zou onder invloed zijn geweest van alcohol. Ook zou hij zijn rit op hoge snelheid hebben gefilmd met zijn mobiele telefoon. Op zijn telefoon zouden nog veel meer filmpjes staan waarop te zien is dat De G. ernstige verkeersovertredingen begaat.

Bij het ongeluk waren vier auto’s betrokken. Vier gezinsleden uit Raamsdonksveer, vader en moeder van 46 jaar en een 10-jarige dochter en 13-jarige zoon, kwamen om het leven. De verdachte raakte lichtgewond.

Veel nabestaanden waren donderdag tijdens de korte zitting in de rechtbank aanwezig. Ook de verdachte was er deze keer bij, bij de eerste zitting was hij afwezig. De G. gaf aan dat hij erg nerveus was. Hij kwam verder nauwelijks aan het woord. Zijn advocaat had tijdens de vorige zitting al laten weten dat De G. “kapot” was van het ongeluk. “Hij heeft dit nooit gewild.” De G. heeft inmiddels een persoonlijkheidsonderzoek ondergaan, maar de resultaten daarvan zijn nog niet besproken.

In november is nogmaals een voorbereidende zitting gepland. De rechtbank hoopt in december de zaak inhoudelijk te kunnen behandelen.