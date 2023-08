Ziekenhuismedewerker Rotterdam geschorst om lek over influencer

Een administratief medewerker van het Franciscus Gasthuis & Vlietland-ziekenhuis in Rotterdam is geschorst vanwege het lekken van gegevens over de onlangs bevallen influencer Selma Omari. Dit bevestigt het ziekenhuis na berichtgeving van de NOS.

De medewerker had in een besloten Facebookgroep bevestigd dat Omari was bevallen. Dit was nog voordat de influencer, die niet publiekelijk bekend had gemaakt dat ze zwanger was, zelf het nieuws had gedeeld.

Het ziekenhuis laat weten de situatie te betreuren. “De desbetreffende patiĆ«nt is door ons op de hoogte gebracht van de situatie. De collega in kwestie is hierop aangesproken en passende disciplinaire maatregelen worden genomen. Daarbij is ook een melding gemaakt bij de autoriteit persoonsgegevens.”

Omari deed eerder mee aan De Verraders en het NTR-programma Moslims Zoals Wij. Daarnaast had ze enige tijd een relatie met rapper Boef.