De partijbesturen van GroenLinks en PvdA dragen Frans Timmermans voor als lijsttrekker voor de Tweede Kamerverkiezingen in november. Het is nu aan de leden van de partijen om te besluiten of zij deze voordracht ondersteunen. Timmermans – momenteel vicevoorzitter van de Europese Commissie – heeft zich eerder al kandidaat gesteld en laten weten dat hij de ambitie heeft om minister-president te worden.