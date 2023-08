Blauwalg duikt alweer op ondanks heel veel regen

Provincies en waterschappen waarschuwen dat op verschillende zwemlocaties in het land alweer blauwalg is geconstateerd. Door de vele regen in de afgelopen weken daalde de watertemperatuur, zodat blauwalg zich niet zo makkelijk kon ontwikkelen. Maar als de bacterie eenmaal in een waterplas voorkomt, duikt de blauwgroene drijflaag heel snel weer op als het warmer wordt en de zon gaat schijnen, aldus de schappen.

Blauwalg is een bacterie die zich in opwarmend water snel ontwikkelt. De bacterie vormt een drijflaag waarin gifstoffen worden gevormd. Mensen en dieren kunnen erg ziek worden van een besmetting met de gifstoffen. Provincies controleren tussen mei en oktober ruim zevenhonderd open zwemlocaties in Nederland. Bij water met blauwalg komt een waarschuwing te staan. Alle gecontroleerde zwemlocaties en eventuele waarschuwingen zijn te vinden op de website zwemwater.nl.

In Gelderland is onder andere blauwalg geconstateerd in zwemplassen bij Appeltern aan de Maas en in de zwemzone in de Nederrijn bij Het Eiland van Maurik. In Zuid-Limburg komt blauwalg voor in de Dijkensplas in Ohe en Laak, in Wessem, bij naturistenvereniging De Maasplassen in Maastricht en in de Maas bij Eijsden op meerdere plaatsen. Ook in Zuid-Holland is de bacterie weer opgedoken, onder andere in de Grote Plas in de Delftse Hout.

Waterschappen experimenteren al jaren met verschillende methodes om blauwalg te bestrijden, maar tot nu toe is geen afdoende middel gevonden. Open zwemwater wordt zo vaak mogelijk doorgespoeld om de groei van de bacterie tegen te gaan. Onlangs maakte waterschap Zuiderzeeland in Flevoland bekend dat de in ons land snel oprukkende Amerikaanse rivierkreeftjes zouden zorgen voor meer blauwalg. Dat wordt nader onderzocht.