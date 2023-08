CDA-partijbestuur wil Henri Bontenbal als lijsttrekker

Het CDA-bestuur wil het 40-jarige Kamerlid Henri Bontenbal als lijsttrekker bij de komende Kamerverkiezingen. De verenigingsraad van de partij beslist maandagmiddag over deze voordracht vanuit het partijbestuur. Bontenbal zou Wopke Hoekstra opvolgen, die daags na de val van het kabinet liet weten niet opnieuw beschikbaar te zijn als lijsttrekker en partijleider voor de christendemocraten.

Na de uiterst rommelige lijsttrekkersverkiezingen voor de Kamerverkiezing van 2021 besloot het CDA-bestuur dit keer één kandidaat voor te dragen. Bontenbal en CDA-Kamerlid Derk Boswijk werden als favorieten gezien.

Het bestuur heeft voor Bontenbal gekozen. De 40-jarige CDA’er woont in Rotterdam, is getrouwd en heeft twee kinderen. Hij studeerde natuurkunde in Leiden en heeft als Kamerlid onder meer klimaat en energie in zijn portefeuille.

Als de verenigingsraad maandagmiddag instemt met de kandidatuur kunnen tegenkandidaten zich daarna nog tien dagen melden. Die moeten op voorhand steun hebben van een aantal provinciale of gemeentelijke partijafdelingen. Als er tegenkandidaten komen, kunnen de leden daar later digitaal over stemmen.

Het CDA staat er slecht voor. De partij verloor flink bij de Provinciale Statenverkiezingen en daarmee ook in de Eerste Kamer. In peilingen voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer staat de partij eveneens op verlies. Van de huidige veertien zetels komt de partij rond de vijf of zes zetels uit, volgens de meest recente peilingen van I&O Research en EenVandaag/Ipsos.

Bij de christendemocraten rommelt het al een flinke tijd. Hoekstra wist de partij niet uit het slop te trekken. Er was kritiek op zijn onzichtbare leiderschap, mede omdat hij als minister van Buitenlandse Zaken vaak in het buitenland is. Ook partijvoorzitter Hans Huibers kreeg kritiek op zijn functioneren, onder meer vanwege het getreuzel om met een nieuwe lijsttrekker te komen.