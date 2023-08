Grote brand in Haarlemse Albert Heijn

In Haarlem woedt vrijdagochtend een grote brand in een Albert Heijn. De brand begon waarschijnlijk in een vrachtwagen die bij het laad- en losgedeelte van de supermarkt stond, en is overgeslagen naar de supermarkt. Inmiddels staat de hele Albert Heijn in brand, zegt een woordvoerder van de brandweer.

Het vuur woedt in een Albert Heijn aan het Soendaplein, die normaal gesproken op vrijdag om 07.00 uur de deuren opent. Voor zover bekend zijn er geen slachtoffers gevallen. Op het moment dat de brand uitbrak, waren er wel mensen binnen, maar het lijkt erop dat iedereen het pand veilig heeft kunnen verlaten, aldus de zegsman.

Geprobeerd wordt te voorkomen dat het vuur overslaat naar andere panden. De supermarkt staat in een woonwijk. Op foto’s is een grote rookkolom te zien die boven de wijk hangt. Mensen in de omgeving worden opgeroepen ramen en deuren gesloten te houden en niet te komen kijken naar de brand. “Geef hulpdiensten de ruimte”, aldus de veiligheidsregio.