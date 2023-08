Nederlandse scouts hebben ’tijd van hun leven’ gehad op jamboree

Ondanks de hitte en de evacuatie vanwege naderend noodweer kijken de scouts die de afgelopen weken in Zuid-Korea waren terug op een geslaagde Wereldjamboree. Dat zegt Janneke Buters-Greijdanus, troepstaf van de Brabants-Limburgse troep Vliegend Hert. Het internationale scoutingevenement werd vrijdagmiddag (Nederlandse tijd) in Seoul afgesloten met een groot popconcert met bijna twintig K-popacts.

“Het is een andere trip geweest dan we van tevoren hadden gedacht, maar nog steeds een hele toffe trip. We hebben er met z’n allen een feestje van proberen te maken en dat is aardig goed gelukt”, aldus Buters-Greijdanus. Een woordvoerster van Scouting Nederland bevestigt dit positieve beeld. “Met name de leden van het international service team (IST) die als vrijwilliger het evenement ondersteunen, hebben de eerste dagen na aankomst een beroep moeten doen op hun scoutingskills. Zij hebben alles op alles gezet om het terrein klaar te maken voor aankomst van de deelnemers. Door onder andere deze voorbereidingen en de aankomst een dag te verschuiven, hebben de deelnemers de tijd van hun leven gehad.”

Het Nederlandse contingent zag geen reden om vanwege de hitte eerder te vertrekken zoals de Britse en Amerikaanse delegatie wel deden. De Nederlandse scouts hebben de hitte goed doorstaan, vertelt Buters-Greijdanus. Volgens haar waren de faciliteiten ruim voldoende en werden ze met dank aan het IST alleen maar beter gedurende de jamboree. “Er was meer dan genoeg water. Er werd veel uitgedeeld en wij stonden naast een watertappunt. Ook verzorgde de organisatie extra paraplu’s voor schaduw.”

Ook over de evacuatie uit Saemangeum vanwege een naderende tyfoon is Buters-Greijdanus vol lof. “We zijn onder politie-escorte vertrokken van de jamboree, dat was ontzettend strak geregeld. We reden in een file van wel duizend bussen richting Seoul, een bizarre ervaring.” Haar troep werd ondergebracht op de Fire Academy in Seoul, waar de scouts onder andere een demonstratie kregen van een helikopterredding, zelf met een brandweerslang mochten spuiten en hebben geabseild. “Hoe we daar zijn opgevangen, is fantastisch. En de jeugd was superblij dat er weer echte bedden waren en een warme douche”, vertelt de troepstaf.

Buters-Greijdanus en haar troep horen bij de eerste groep scouts die zaterdag terugvliegt naar Nederland. Een ander deel maakt nog een culturele nareis door Zuid-Korea. Op vrijdag 18 augustus komen de laatste troepen terug in Nederland.