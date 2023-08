Ook Van Weyenberg (D66) verlaat Kamer

Ook D66’er Steven van Weyenberg verlaat de Tweede Kamer. Op X, voorheen Twitter, meldt de vicefractievoorzitter van D66 vrijdag dat hij zich niet opnieuw heeft gekandideerd. Van Weyenberg schrijft dat voor hem de tijd is gekomen het stokje over te dragen. “Het is tijd voor een nieuw avontuur, en ik maak in de D66-fractie graag plaats voor nieuw talent.”

De 50-jarige Van Weyenberg is sinds 2012 lid van de Tweede Kamer, uitgezonderd de korte periode dat hij in het vorige kabinet korte tijd demissionair staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat was. Hij hield zich in de Kamer onder meer bezig met pensioenen, inkomensbeleid en belastingen. Voor die tijd werkte hij jarenlang op het ministerie van Economische Zaken.

Van Weyenberg geeft wel aan de komende maanden nog aan de slag te blijven als Kamerlid. Wat hij daarna gaat doen, weet hij nog niet.

Inmiddels hebben al heel wat Kamerleden aangekondigd niet terug te komen na de verkiezingen. Onder meer partijleiders Sylvana Simons (BIJ1) en Farid Azarkan (DENK) zullen de politiek verlaten na de verkiezingen, net zoals Kamerleden Peter Kwint (SP), Henk Nijboer (PvdA) en Hans Smolders (Groep Van Haga).