Studenten gaan akkoord met gedragscode bij Utrechtse introweek

Studenten die meedoen aan de Utrechtse Introductie Tijd (UIT) moeten akkoord gaan met een gedragscode. Daarin staat dat iedereen elkaar met respect moet behandelen. “Als iemand zich hier niet aan houdt, kan de toegang tot evenementen worden ontzegd”, bevestigt een woordvoerster van de UIT na berichtgeving van De Telegraaf.

De gedragscode moet alle vormen van grensoverschrijdend gedrag voorkomen. “Het gaat dus om pesten, nare opmerkingen maken en ook seksueel grensoverschrijdend gedrag”, legt de woordvoerster uit. Zowel de eerstejaars die meedoen aan de UIT als de vrijwilligers moeten akkoord gaan met de regels als ze zich inschrijven voor de introductieweek die maandag begint.

De organisatie van de UIT besloot de gedragscode op te stellen, omdat het het afgelopen jaar in het nieuws vaak over sociale veiligheid is gegaan. “We willen niet dat studenten verkeerd gedrag vertonen bij onze evenementen”, zegt de woordvoerster. Overigens kon voor dit jaar ook de toegang worden ontzegd als een student grensoverschrijdend gedrag vertoonde, “maar nu is dit dus vastgelegd”.

Tijdens de UIT kunnen studenten ook naar een vertrouwenspersoon gaan als er iets naars gebeurt. Voorgaande jaren was dat iemand van binnen de hogeschool of universiteit. Dit jaar is er voor het eerst een externe vertrouwenspersoon. “We hopen dat mensen zich dan ook veiliger voelen om met de vertrouwenspersoon te praten. Nu weten ze in elk geval zeker dat hun verhaal niet binnen de organisatie terechtkomt”, aldus de woordvoerster.