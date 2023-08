Studentenkamers 8 procent duurder dan vorig jaar

Studentenkamers zijn 8 procent duurder dan een jaar geleden. Dat meldt Kamernet, een van de grootste zoekwebsites voor studentenkamers van het land. Dit jaar kost een studentenkamer gemiddeld 715 euro per maand, gemeten in juli.

Volgens Kamernet-topman Djordy Seelmann is er voor particuliere verhuurders “veel onzekerheid”. Dat komt onder meer door de streng gereguleerde woningmarkt in Nederland en door het inperken van fiscale voordelen voor verhuurders. “We zien dat door deze onzekerheid particuliere verhuurders overgaan tot de verkoop van hun panden, en dat terwijl de vraag naar kamers onverminderd hoog blijft.” In 2022 waren op Kamernet ongeveer 30.000 studentenkamers te vinden.

De vraag naar kamers is nog altijd het grootste in Amsterdam, Groningen en Rotterdam. Studentensteden zoals Utrecht, Delft, Den Haag, Eindhoven, Enschede, Nijmegen en Leiden zijn volgens Kamernet “bezig met een snelle inhaalslag”.

Daar moet ook bij vermeld worden dat studenten dit collegejaar weer een basisbeurs kunnen krijgen, waardoor mogelijk meer studenten zich in hebben geschreven voor een studie en dus een kamer zoeken.

De Landelijke Studentenvakbond (LSVb) laat desgevraagd weten dat de “enige manier” om meer betaalbare studentenkamers erbij te krijgen, is deze te laten bijbouwen door woningcorporaties. Afgelopen najaar lanceerde de overheid het Landelijk Actieplan Studentenhuisvesting, met als doel 60.000 extra studentenwoningen in 2030. De LSVb schat al in dat dat aantal lang niet voldoende zal zijn.

Demissionair minister Robbert Dijkgraaf (Onderwijs) kondigde onlangs een wet aan om verdere internationalisering op universiteiten en hogescholen in te perken, omdat dat volgens hem onder andere leidt tot meer internationale studenten, waardoor de kamernood verder toeneemt.