Tientallen Nederlanders melden schade na overstromingen Slovenië

Tientallen Nederlandse reizigers hebben schade opgelopen terwijl ze in Slovenië waren tijdens de overstromingen en aardverschuivingen. Verzekeraars hebben meldingen ontvangen over schade aan onder meer voertuigen en tenten door het noodweer.

Door het noodweer vorige week in Slovenië zijn zes mensen overleden, onder wie twee Nederlanders uit Gouda. SOS International haalde met twee bussen Nederlanders op die door schade aan hun voertuigen niet zelf terug konden reizen. Afgelopen maandag zijn ze aangekomen in Nederland.

Nationale Nederlanden heeft 25 tot 30 meldingen ontvangen, zegt een woordvoerder. “Vooral van auto’s of caravans die zijn weggespoeld of beschadigde tenten of persoonlijke bagage.” Hij meldt dat het aantal schademeldingen komende weken nog licht kan oplopen. Onder Nationale Nederlanden vallen ook OHRA en de verzekeringstakken van ABN AMRO, ING en SNS.

Een woordvoerster van Centraal Beheer meldt 30 tot 40 meldingen te hebben ontvangen van reizigers die via de organisatie zijn verzekerd. De schade is volgens haar vooral veroorzaakt door water in caravans en tenten. “Het zijn geen extreme gevallen”, zegt ze. Via branchegenoot Interpolis zijn “enkele tientallen” schademeldingen binnengekomen.

Sinds maandag zijn de overstromingen in Slovenië officieel een calamiteit volgens het Calamiteitenfonds. Dat betekent dat het fonds kosten vergoedt die reizigers hebben gemaakt voor bijvoorbeeld reisaanpassingen, repatriëring en niet-genoten vakantiedagen. Deze regeling geldt alleen voor mensen die tijdens het noodweer al in het getroffen gebied waren. Om in aanmerking voor vergoeding te komen, moeten mensen via een reisorganisatie hebben geboekt die is aangesloten bij het Calamiteitenfonds.