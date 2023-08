Verdachte (26) van betrokkenheid explosies Rotterdam langer vast

De 26-jarige Imad L. uit Amsterdam blijft langer vastzitten. L. wordt verdacht van afpersing en betrokkenheid bij explosies en beschietingen op woningen in Rotterdam. Die vonden plaats afgelopen april in de Van Speykstraat in het Oude Westen en op de Crooswijkseweg in Crooswijk.

Vrijdagmiddag was de eerste voorbereidende zitting in de zaak. De explosies zouden hebben plaatsgevonden bij de huizen van families van twee mannen van wie L. 240.000 euro of een grote partij harddrugs eiste. L. zou hen volgens het OM eerst appjes hebben gestuurd met teksten als: “Met deze man kan je beter niet fucken, broer, deze man stopt niet voordat hij zijn doekoe heeft”. Ook zou L. de twee van tevoren hebben ontmoet in koffiezaak Mister Beans in Rotterdam, waar volgens het OM “duidelijke en scherpe beelden” van zijn waarop L. te herkennen is.

Ruim drie maanden zit L. nu vast. In de rechtszaal droeg hij een capuchon, “hij heeft niet zoveel behoefte om getekend te worden”, zei zijn advocaat. Die pleitte ervoor om de hechtenis van L. op te heffen want “zijn thuisfront heeft hem nodig”. De verdachte vertelde de rechter dat hij hoopt dat hij “naar buiten” kan “voor betere zorg”, omdat hij zich zorgen maakt over een knobbel die op zijn sleutelbeen zit en blijft groeien.

De advocaat van de verdachte gaf verder aan dat L. op geen enkele manier te koppelen is aan de explosies. “Forensisch onderzoek heeft geen snipper bewijs opgeleverd dat hij iets van doen heeft met de explosies of de uitvoerders daarvan.” Daarnaast gaf de advocaat aan dat L. het nergens in de app-gesprekken over ‘ik’, ‘wij’ of ‘ons’ heeft. “Hij lijkt slechts bemiddelaar te zijn geweest.”

“De ontploffingen hebben niet alleen impact op de mensen die er wonen”, zei de officier van justitie, “maar op de hele samenleving.” In de eerste vier maanden van dit jaar waren er in Rotterdam 54 incidenten met ‘excessief geweld’ met onder andere vuurwerkbommen, schreef burgemeester Ahmed Aboutaleb in april aan de Rotterdamse gemeenteraad. In de Rotterdamse wijken Crooswijk en Oude Westen wordt sinds de “golf van explosies”, zoals het OM het noemt, preventief gefouilleerd.

De inhoudelijke behandeling vindt binnen drie maanden plaats.