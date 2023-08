Man (40) die jonge kinderen met nepvuurwapen bedreigt weer vrij

De 40-jarige man die vrijdagavond twee jonge kinderen in Honselersdijk (Zuid-Holland) bedreigd zou hebben met een nepvuurwapen is weer op vrije voeten. Hij is met een dagvaarding naar huis gestuurd, aldus een woordvoerder van de politie. “De man zal zich op een later moment voor de rechter moeten verantwoorden.”

Na een melding even na 20.00 uur werd een politiehelikopter ingezet om de man op te sporen. Hij zou de kinderen hebben bedreigd vanaf zijn boot. De man was daarna in de richting van De Lier gevaren.

De politie trof hem aan in de buurt van een brug in De Lier. Daar kwamen de agenten erachter dat het vuurwapen nep was. Dit is in beslag genomen, net als een patroonhouder van een luchtdrukpistool en een mes dat de verdachte uit Honselersdijk bij zich droeg. Wat er precies voorafging aan de bedreiging is niet bekendgemaakt.

De kinderen dachten dat het vuurwapen echt was. Het dragen van een dergelijk nepwapen in het openbaar is verboden.