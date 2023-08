Nederlandse scouts naar huis na chaotische Wereldjamboree

De Nederlandse scouts die de afgelopen twee weken in Zuid-Korea waren voor de Wereldjamboree, keren zaterdag terug naar Nederland. De eerste groep komt aan het begin van de avond aan op Schiphol. Het programma van het internationale scoutingevenement moest worden ingekort en aangepast vanwege een tyfoon die de Koreaanse zuidkust naderde.

De bijeenkomst in de zuidelijk gelegen polder Saemangeum van 43.000 tieners van padvindersverenigingen uit bijna 160 landen was eerder al in opspraak geraakt door de slechte voorbereiding op de zeer warme zomerdagen. De Amerikaanse en de Britse delegaties besloten zelfs eerder te vertrekken vanwege de hitte. De scouts die bleven, werden vervolgens vanwege het naderende noodweer ondergebracht op verschillende locaties in de gemeente Seoul en de nabijgelegen regio Gyeonggi.

De jamboree werd vrijdagavond afgesloten met een K-popshow in het Sangam World Cup stadion in het westen van Seoul. Aan de jamboree deden zo’n 2000 Nederlandse scouts mee.